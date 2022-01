Aigle – Malgré le Covid, le désir de crier «carton» aura été trop tentant

Depuis plus d’une décennie, on vient de loin pour jouer au loto à Aigle, le 2 janvier. Traditionnellement, la manifestation attire des adeptes de la quine, de la double quine et du carton de tout le canton de Vaud, du Bas-Valais et même d e la région de Sion . « Quelles que soient les sociétés organisatrices, on a pris l’habitude de venir jusqu’ici, c onfirme Maud, une habitante de Cossonay. C’est comme un rituel de début d’année. »