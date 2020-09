Des gens qui dansent et font la chenille sur une chanson de Patrick Sébastien (la bien nommée Les Sardines – «Ha, qu'est-ce qu'on est serré, au fond de cette boîte, chantent les sardines) sur la place de la Navigation, aux Pâquis, sans distance sociale ni masques à l’horizon. Ces images qui tournent depuis le week-end dernier sur les réseaux sociaux ne sont pas du réchauffé. Elles ont bel et bien été tournées le vendredi 4 septembre. Ce soir-là, une compagnie artistique du crû organisait une soirée en plein air. La compagnie avait été mandatée par la Ville de Genève dans le cadre de Genève en été. Et manifestement, après la partie artistique, les spectateurs se sont lâchés.