Maroc : Malgré le drame de Meriem, la légalisation de l’IVG reste lointaine

Meriem, 14 ans, est morte lors d’un avortement clandestin. Les associations féministes demandent un changement de la loi et une réelle volonté politique.

«Si j’ose défendre devant mes frères le droit à l’avortement, je risque ma vie». Issue d’une famille «moderne», Leïla résume l’état d’esprit de la société marocaine, où toute dépénalisation de l’IVG se heurte à des tabous et un manque de volonté politique. Amal, 22 ans, une autre étudiante rencontrée par l’AFP près de l’Université de Rabat, abonde: «Si je prononce le mot ‘avortement’ en famille, je serai pointée du doigt et rejetée, même par mes parents».

Au Maroc, une femme qui avorte est passible de six mois à deux ans de prison, et les personnes qui ont pratiqué l’IVG d’un à cinq ans d’emprisonnement. Seule exception: en cas de danger pour la santé de la mère. Malgré les lourdes peines encourues, entre 600 et 800 avortements clandestins seraient pratiqués chaque jour dans le pays, dans des conditions sanitaires souvent désastreuses, selon des ONG locales.