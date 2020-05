Canton du Valais

Malgré le huis clos, enthousiasme lors de l'inalpe à Fully

Les éleveurs ont admiré leurs vaches d'Hérens combattre samedi en rejoignant l’alpage de Randonnaz, dans le respect des mesures liées au Covid-19.

«Il va venir en haut les vaches»

En Suisse, l'inalpe est généralement moins populaire que la désalpe. Mais en Valais, l'évènement donne aussi lieu au mélange des troupeaux de vaches de la race d'Hérens. Et les combats sont alors inévitables: lutteuses, celles-ci s'affrontent pour établir une hiérarchie et s'imposer comme reines d’alpage. Un spectacle que les passionnés affectionnent particulièrement.

Pigalle, la triple tenante du titre, a changé de quartiers d'été. Et il y a plusieurs petites nouvelles, très prometteuses, dit-on de tous côtés. «La dynamique de l'entier du troupeau va s'en trouver modifiée et les vaches sentent que les anciennes reines ne sont pas là», explique Marie-Lise Roduit, responsable de l'alpage.

«Véritable apostolat»

Pendant deux heures, les combats se succèdent, ponctués par les cris des éleveurs et du maître berger. Pleines de poussière après avoir frotté leurs têtes contre la terre, la 69 et la 44 se toisent, de biais, faussement nonchalantes. Lorsque le choc survient, toutes deux sont prêtes à montrer ce qu'elles ont dans le ventre. La poussière vole de leurs poils, les cornes s'entrechoquent, jusqu'à ce que l'une d'elles se détourne.

Après un dur combat, les reines viennent parfois chercher un peu de repos et de caresses auprès des quelques spectateurs posés contre l'enclos. «Elles sont très affectueuses, confirme Jacques Perrin, mais nécessite beaucoup d'entretien. Un véritable apostolat, résume le passionné dont les poches sont pleines de graines et de seigle pour ses belles qu'il bichonne.

De l'avis de tous, la race d'Hérens le vaut bien. Ces vaches sont bien plus intelligentes et concentrées que les autres races, «un peu toques, il faut le dire». D'ailleurs pour monter à l'alpage, ces dernières mettent bien plus de temps et s'arrêtent «dès qu'elles voient une fleur». Alors que les reines, elles, cavalent.