Calcul de la mobilité : Malgré le semi-confinement, les Suisses ont toujours la bougeotte

L’impact des mesures entrées en vigueur lundi sur la mobilité de la population est moindre par rapport à celui des mesures de mars 2020.

On a beau dire que la Suisse est entrée dans un deuxième semi-confinement, il n’en a pourtant pas les mêmes allures qu’en mars dernier. Sur mandat de la Confédération, la société Intervista analyse les déplacements des Suisses, que ce soit pour le travail, les loisirs, les achats, ou toute autre raison. «Le suivi de la mobilité se base sur les données anonymisées de position provenant des téléphones portables de plus de 2500 volontaires âgés de 15 à 79 ans», explique la Confédération.

Pas de grosse baisse

Comme l’a relevé le « Tages-Anzeiger », les résultats obtenus ce lundi montrent que les Suisses sont toujours bien plus en mouvement que lors du premier lundi du premier semi-confinement l’année dernière. La légère baisse serait notamment due à l’obligation du télétravail.

Comme le relève le journal, ce n’est pas vraiment une surprise: écoles, coiffeurs et bien plus de commerces qu’en mars dernier sont restés ouverts. La baisse de la mobilité ne saute en tout cas pas vraiment aux yeux par rapport aux chiffres des mois de novembre et décembre.