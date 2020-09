Du vendredi 18 au dimanche 20 septembre 2020, pas mois de 60 concerts gratuits ont fait battre le coeur de Lausanne. Le public a répondu présent: 12’000 personnes se sont inscrites pour assister aux live qui se sont déroulés à la place Centrale, au D! Club, à la salle Métropole, à la salle Paderewski, à l’Église St-François, à l’EJMA et aux Docks. «Je suis un président heureux, mais épuisé. Jusqu’au dernier moment, on ne savait pas si on allait pouvoir maintenir notre programmation dans les lieux choisis. De plus, on ne savait pas comment le public allait réagir», analyse Julien Gross.