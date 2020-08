Cinéma : Malgré le virus, le monde du cinéma a rendez-vous à Venise

Premier festival international de cinéma à avoir lieu depuis le début de la pandémie, la Mostra de Venise débutera mercredi dans un contexte évidemment particulier et en l’absence de nombreuses stars.

Le Palais du cinéma de Venise accueillera dès mercredi la 77e édition de la Mostra alors que l’industrie cinématographique mondiale est en grande difficulté à cause de la pandémie de coronavirus.

La course au Lion d’or avec masques et caméras thermiques: la Mostra de Venise s’ouvre mercredi, premier grand festival international de cinéma dans un monde bouleversé par la pandémie, défiant la résurgence estivale du coronavirus.

Signe de l’importance du rendez-vous pour le monde du cinéma, les directeurs des huit plus grands festivals d’Europe, dont Cannes et Berlin, d’ordinaire en concurrence pour attirer les meilleurs films, ont prévu de marquer leur «solidarité envers l’industrie cinématographique mondiale», en plein marasme, en assistant à la soirée d’ouverture sur la lagune.

La tenue de la 77e édition du plus ancien des festivals n’avait rien d’évident en Italie, l’un des pays d’Europe qui a payé le plus lourd tribut à la pandémie. Les studios ont la tête ailleurs, dans un secteur mis à terre par les conséquences de la crise sanitaire. Le grand rival historique, le Festival de Cannes, n’a pas pu se tenir au printemps.

Si tout se passe comme prévu, la planète cinéma aura à nouveau un tapis rouge à admirer, et regoûtera à l’excitation des premières mondiales, dans les salles obscures du Lido.

Sans les stars d’Hollywood

Mais au prix d’une voilure réduite et de «mesures de sécurité extraordinaires, appliquées avec rigueur pour assurer à tous les participants tranquillité et absence de prise de risques», a souligné le directeur de la Mostra, Alberto Barbera. Du coup, «quelques films spectaculaires vont manquer (…) tandis que certains membres des équipes des films invités ne pourront pas venir», et pourront intervenir par vidéoconférence, a-t-il admis.