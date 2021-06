Couleur 3 - Footaises est de retour pour l'Euro 2021

Ce n’est pas parce qu’ils font des blagues sur les joueurs qu’ils ne connaissent rien au ballon rond. Fantin Moreno, Charles Nouveau et Blaise Bersinger sont de véritables fans et connaisseurs de foot. Pour eux, «Footaises» constitue un complément aux commentaires traditionnels.

Le programme revient avec une nouveauté pour cet Euro.

Fantin Moreno: On a les images du match pour la première fois. D’habitude, les gens regardaient «Footaises» en ne voyant que nos têtes et devaient mettre le match à côté, ce qui pouvait provoquer un décalage désagréable entre le son et l’image.

Charles Nouveau: Ça évite de devoir allumer la télé, couper le son et mettre la radio. Tout est sur le site et l’app.

Il paraît que vous allez aussi vous déplacer?

F.M.: On va voir chaque match de l’équipe de Suisse dans un club de troisième ligue. Il y aura Dardagny (GE), Troistorrents (VS) et Oron-la-Ville (VD). On a eu envie de faire un petit geste envers les clubs amateurs qui ont pas mal galéré pendant la pandémie. On le fait aussi parce que recevoir du public dans un studio avec les réglementations Covid était compliqué.

Quelle a été votre préparation pour cette compétition?

C.N.: J’ai été commentateur de foot pour la télé. Je me prépare de la même manière. Je cherche l’actualité des équipes et des joueurs.

F.M.: On a bouffé du match. On va jusqu’à regarder les rencontres des équipes qui affronteront la Suisse. Je vais également me renseigner sur les clubs amateurs pour sortir des anecdotes qui les concernent.