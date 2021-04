Algérie : Malgré les arrestations, les manifestants du Hirak mobilisés

La reprise des marches du Hirak fin février s’est accompagnée d’une intensification des interpellations de militants, surtout depuis une semaine.

«Marche pacifique violemment dispersée dès 16h à Alger. Halte à la répression», a tweeté le vice-président de la Ligue algérienne de défense des droits de l’Homme (LADDH), Saïd Salhi, après la fin de la manifestation. Saïd Salhi a également rapporté des interpellations dans plusieurs villes où se déroulaient, comme chaque vendredi, des marches du Hirak. Des rassemblements ont notamment eu lieu à Annaba (nord-est), Constantine et Mila (nord-est) ainsi qu’en Kabylie, à Béjaïa, Tizi Ouzou et Bouira.

Des témoignages et des photos publiés sur Facebook et des sites locaux ont fait état de charges policières, de matraquages et d’arrestations dans le centre d’Alger. «Escalade des violences policières contre les journalistes qui couvrent les marches du vendredi en #Algérie», a de son côté signalé Reporters sans frontières (RSF) sur Twitter.

Un certain nombre de manifestants interpellés ont été relâchés en fin de journée à Alger et dans d’autres préfectures. Parmi eux, Abderrahmane Hadjnacer, ancien gouverneur de la Banque centrale, qui a raconté sur Facebook son interpellation avec plein d’humour: «J’ai fait un petit tour dans un panier à salade pour une photo prise vers 15h30 à Didouche (ndlr: grande artère algéroise). J’ai partagé un temps précieux avec 16 concitoyens très divers et très motivés. Le hirak va bien. J’ai été libéré 2h plus tard seul».