E-sport : Malgré les chambardements, G2 a vite retrouvé le sommet

L’équipe de Caps et Jankos s’est imposée 3-0 en finale du LEC, le championnat européen de «League of Legends», dimanche face à Rogue.

Pas grand monde aurait parié sur un tel scénario. Quand G2 a décidé fin 2021 de se séparer de ses trois stars Rekkles, Wunder et Mikyx, ses fans s’attendaient à une reconstruction qui prendrait du temps. D’autant que les trois remplaçants, Flakked, Broken Blade et Targamas paraissaient un cran en dessous. Et pourtant, l’équipe des vétérans Caps et Jankos a réussi un authentique exploit en play-off du LEC, le championnat européen de «League of Legends».