Fuites Covid : Malgré les critiques, Alain Berset reste populaire

Un sondage représentatif montre que l’affaire des «Corona-leaks» ne nuit pas à la popularité d’Alain Berset. Et cela, même si seuls 30% des gens le croient.

Malgré l’affaire des «Corona-leaks» , Alain Berset reste un conseiller fédéral populaire auprès de la population. Un sondage représentatif réalisé par l’institut de recherche Sotomo à la demande de la « NZZ am Sonntag » (article en allemand) dévoile que le président de la Confédération se hisse à la troisième place du classement de sympathie. Viola Amherd est deuxième et la nouvelle conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider arrive en tête.

Mais si les personnes interrogées trouvent toujours Alain Berset sympathique, elles ne sont que 30% à le croire quand il assure ne rien savoir des échanges d’informations. Et 41% des gens ne le croient pas. À noter toutefois que la majorité des sondés ne lui attribuent pas la responsabilité principale de l’affaire mais déclarent que les fautes les plus grandes ont été commises par son ex-chef de la communication, Peter Lauener. D’ailleurs, 64% d’entre eux ne souhaitent pas que le socialiste démissionne de son poste.

Pour Michael Hermann, directeur de Sotomo et coauteur du sondage, ces résultats montrent qu’Alain Berset «n’est plus la superstar» mais que cette affaire des «Corona-leaks» passe inaperçue. «Beaucoup ne voient pas dans ces événements un scandale mais une affaire dans laquelle les médias et la politique se font mutuellement de l’ombre», explique-t-il au journal alémanique.