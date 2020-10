États-Unis : Malgré les doutes, Donald Trump va reprendre sa campagne

Donald Trump, dont on ne sait toujours pas s’il a subi un test négatif au Covid-19, va organiser un évènement en public à la Maison-Blanche samedi.

Selon un haut responsable américain, il s’exprimera sur le thème de «la loi et l’ordre», un de ses slogans, depuis le balcon de la Maison-Blanche, à une foule rassemblée sur la pelouse en contrebas. C’est justement un rassemblement dans la roseraie présidentielle il y a deux semaines, pour annoncer la nomination d’une juge conservatrice à la Cour suprême, qui a été pointé du doigt comme responsable de nombreuses contaminations détectées depuis lors. Les masques et la distanciation physique y étaient rares, les accolades nombreuses.

Test négatif?

«Bain de sang»

Cette initiative, dans un climat de divisions extrêmes, vise à maintenir l’attention sur la maladie contractée par Donald Trump, et plus largement sur la pandémie qu’il a largement minimisée et qui a fait plus de 212'000 morts aux États-Unis, de loin le pays le plus endeuillé au monde.