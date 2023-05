Cisjordanie: Après les heurts dans la bande de Gaza, une trêve se dessine grâce à l’Egypte

Les combats de missiles et de roquettes entre l’armée israélienne et des groupes armés palestiniens de Gaza ont repris samedi, après une nuit relativement calme. En début d’après-midi, la défense antiaérienne israélienne est entrée en action contre des dizaines de roquettes tirées de la bande de Gaza, après de nouvelles frappes aériennes israéliennes contre ce territoire et les funérailles d’Iyad al-Hassani, commandant militaire du Jihad islamique tué la veille par un missile israélien.