Yverdon: Malgré les excellents résultats de ses filles, son enseignement était bien illégal

Condamnée par ordonnance pénale à une amende de 300 francs pour avoir pris la décision unilatérale de scolariser ses filles à domicile, le temps que la mesure du port du masque obligatoire à l’école soit levée, une ostéopathe avait fait recours contre cette décision. C’est parce qu’elle contestait l’infraction à la loi cantonale sur l’école obligatoire qui lui était reprochée, que la maman de deux jumelles s’était retrouvée devant le Tribunal d’Yverdon, la semaine dernière. La Cour ne lui a pas donné gain de cause et a confirmé sa condamnation. Aux 300 francs d’amende s’ajoutent désormais 760 francs de frais de la cause. Maître Ludovic Tirelli, défenseur de l’ostéopathe, a d’ores et déjà fait une annonce d’appel, en attendant de prendre connaissance du jugement motivé.