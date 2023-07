Rhodes en feu: Malgré les incendies, les touristes suisses continuent d’affluer

Alors que des incendies sans précédent ravagent Rhodes en Grèce, contraignant des milliers de personnes à être évacuées , et qu’ un feu de forêt fait rage sur l’île touristique de Corfou , certains ne comptent pas renoncer à leurs vacances de rêve. «Nous ne pensons pas encore au vol du retour. Nous prenons les choses comme elles sont et nous verrons bien ce qui nous arrive», témoigne un lecteur suisse en vacances sur place, depuis ce week-end.

Plus de 30’000 personnes ont dû être évacuées à Rhodes, à cause des incendies.

Il a même envoyé une photo de la plage où il sirote tranquillement une boisson avec un ami. «Ici, on ne voit rien des incendies de forêt», poursuit-il. Toutes les zones de l’île de 1401 kilomètres carrés ne sont pas directement touchées par les flammes et la fumée. Le secteur de l’aéroport, au nord, est encore épargné pour l’instant. Des voyageurs forcés de fuir les flammes ont, eux, vécu des moments difficiles et chaotiques. Ils ont parfois dû marcher dans une chaleur étouffante sans savoir où aller.