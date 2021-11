Suisse romande et Tessin : Malgré les incertitudes, les entreprises sont optimistes

Les affaires se sont «nettement améliorées» pour les sociétés romandes et tessinoises et la tendance devrait se poursuivre, malgré certaines difficultés, selon une enquête.

Les affaires sont «bonnes à excellentes» pour 43% des entreprises sondées en Suisse romande et au Tessin (photo d’illustration).

Après une année 2020 extrêmement compliquée, la reprise économique se confirme, a indiqué mardi une enquête des Chambres de commerce et d'industrie des cantons de Genève, Vaud, Fribourg, Neuchâtel, Valais, Jura et du Tessin. Elle a été réalisée auprès de 1990 entreprises totalisant 135'000 emplois. «La marche des affaires s’est nettement améliorée au cours des derniers mois», relève le rapport. Les sociétés tablent sur une activité économique soutenue au cours des prochains mois malgré une hausse des incertitudes et des difficultés d’approvisionnement ou de recrutement de main-d’œuvre.