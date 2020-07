Cisjordanie

Malgré les menaces, le Hamas ne veut pas risquer la guerre avec Israël

Le mouvement islamiste veut peser dans les projets d’annexions de la Cisjordanie occupée par l’Etat hébreux. Mais sans risquer de provoquer un conflit armé.

Celui-ci prévoit la création d’un Etat palestinien sur un territoire restreint et morcelé et l’annexion par Israël de colonies et de la vallée du Jourdain. Le gouvernement israélien doit se prononcer à partir du 1er juillet sur la mise en oeuvre du plan américain et plus l’échéance approche, plus le Hamas – qui a livré trois guerres à Israël depuis 2008 – tente de définir sa stratégie.