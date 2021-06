Vaud - Malgré les mesures d’éloignement, il a fait vivre l’enfer à son ex-compagne

Ambiance toxique

A peine de retour, la violence a repris : elle a assisté à une altercation entre Michel et son fils aîné. Altercation à laquelle le second enfant du couple s’est mêlé. Cette ambiance délétère et toxique a poussé le Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois d’Yverdon (VD) à prononcer une décision d’expulsion contre le père de famille. Une interdiction de pénétrer dans le logement familial a également été décidée par les autorités judiciaires en janvier dernier.