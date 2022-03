Fribourg : Malgré les mises en garde, les arnaques aux faux policiers continuent

Depuis des semaines, les cas d’escroquerie mettant en scène de faux agents ne faiblissent pas. Les forces de l’ordre lancent un nouvel appel à la prudence.

En effet, la police cantonale fribourgeoise vient de publier une piqûre de rappel à ce sujet. Depuis le début de l’année, elle a enregistré plus d’une vingtaine de cas pour un préjudice total d’environ 100’000 francs, et ce alors même que les arnaqueurs n’ont bien souvent pas réussi à aller au bout de leur méfait et que leurs cibles n’ont pas payé la somme réclamée. Les forces de l’ordre précisent que les lésés sont souvent délestés de plusieurs dizaines de milliers de francs chacun.