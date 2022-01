E-sport  – Malgré les polémiques, la Call of Duty League fait sa rentrée

Après cinq mois de pause et un mercato explosif, le coup d’envoi de la Call of Duty League (CDL) a été donné ce week-end au Texas, avec le tournoi Kickoff Classic. Avant le début officiel de la saison, le 4 février, l’événement a permis de voir s’affronter pour la première fois les nouveaux rosters sur le dernier opus très décrié de la franchise, «COD: Vanguard». Et de rassurer, un peu, les fans sur l’état de la ligue et du jeu.