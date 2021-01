Russie : Malgré les risques, Alexeï Navalny de retour à Moscou

Le chef de file de l’opposition russe, est tombé dans le coma en août après un voyage en Sibérie et a passé plusieurs mois en Allemagne en convalescence.

Depuis que le pire ennemi de Vladimir Poutine a annoncé mercredi son intention de rentrer, les services pénitentiaires russes (FSIN) l’ont mis en garde et assuré qu’ils seraient «obligés» de l’arrêter pour avoir violé les conditions d’une peine de prison avec sursis reçue en 2014. Alexeï Navalny, 44 ans, a balayé ces manœuvres visant selon lui à «l’effrayer» et appelé au contraire ses partisans à venir l’accueillir à l’aéroport moscovite de Vnoukovo, où son avion doit atterrir à 19H20 (17H20 en Suisse).

Moscou refuse une enquête

Au gré des versions, les autorités russes ont elles mis en cause les services secrets occidentaux, ou l’hygiène de vie d’Alexeï Navalny. Jusqu’à présent, Moscou a refusé d’ouvrir une enquête pour découvrir ce qui est arrivé à Alexeï Navalny, arguant notamment du refus de l’Allemagne de transmettre ses données à la Russie.

Samedi, Berlin a toutefois annoncé avoir transmis à Moscou des éléments de son enquête judiciaire, notamment «des procès-verbaux» d’interrogatoires d’Alexeï Navalny et «des échantillons de sang et de tissus, ainsi que des morceaux de vêtements», disant s’attendre à ce que Moscou commence désormais à «faire la lumière sur ce crime».

Enquête pour fraude

Plus de 2000 personnes ont tout de même annoncé sur Facebook avoir l’intention de venir accueillir l’opposant, mais la justice a mis en garde contre la participation à tout «événement public» organisé à l’aéroport Vnoukovo, non autorisé. L’aéroport a lui déclaré qu’il n’autoriserait pas les médias à travailler dans le terminal, à cause de la pandémie de coronavirus.