Pérou : Malgré l’état d’urgence, les rassemblements continuent

Des millions de Péruviens manifestent depuis plusieurs jours dans le pays pour réclamer la libération du président de gauche radicale, en détention provisoire depuis sa tentative ratée de dissolution du Parlement le 7 décembre et sa destitution. Il est poursuivi pour «rébellion» et «conspiration».

«Réponse énergique, autoritaire»

De nombreux policiers et membres des forces armées étaient visibles dans le centre de Lima ainsi que pour dégager des routes dans le sud du pays, a constaté l’AFP. «Il faut une réponse énergique, autoritaire» face aux violences, avait lancé le ministre de la Défense Alberto Otarola, soulignant que la mesure comprenait «la suspension de la liberté de circuler et de réunion» avec «possibilité de couvre-feu».

Les protestations les plus fortes ont lieu dans le sud du pays, où cinq aéroports (Andahuaylas, Arequipa, Puno, Cuzco et Ayacucho) restent fermés. Plus d’une centaine de routes sont également bloquées jeudi. Près de 2000 camions de marchandises boliviens sont bloqués à la frontière avec la Bolivie. Des centaines de touristes qui souhaitaient visiter le Machu Picchu, joyau touristique du Pérou, sont également bloqués depuis mardi. Le train reliant Cuzco et la citadelle inca est suspendu en raison des troubles.