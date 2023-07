Embrach (ZH): malgré l’insalubrité, les visiteurs ont nagé dans l’urine

Il fallait qu’il fasse vraiment très chaud pour que les nombreux usagers de la piscine de Talegg à Embrach (ZH) décident de piquer une tête, samedi. En effet, l’eau des bassins, trouble et colorée d’une teinte jaunâtre- verdâtre était loin d’être ragoûtante. Et pour cause: l’eau était polluée par l’urine des baigneurs.

Le ton est monté

«Si j’avais su, je ne serais pas venue et je n’aurais pas plongé dans l’eau avec mes enfants. C’est non seulement effrayant, mais aussi dangereux, surtout pour les petits», tempête une maman. Selon un autre visiteur, il n’y a aucun doute: les responsables n’ont pas voulu fermer plus vite, «afin de gagner le plus d’argent possible». D’autres clients ont exigé d’être remboursés. Le ton est monté au point que la police a été appelée en renfort.