Volleyball – Malgré quelques frayeurs, Chênois domine le LUC

Le premier derby romand de la saison a tourné à l’avantage de Chênois. Vu les forces en présence, il ne pouvait pas en aller autrement. Seulement, le champion en titre s’est compliqué la vie et s’est même fait peur avant de prendre la mesure de son rival lausannois, trop brouillon et trop instable pour espérer forcer le destin. L’offrande d’un set a juste atténué la rigueur d’un score qui aurait pu virer à la correction pour le LUC.

Si les Genevois ont fini par empocher la totalité de la mise, c’est qu’ils pouvaient compter dans leur jeu sur un nouvel atout, l’attaquant-réceptionneur américain Corey Chavers, débarqué jeudi de Los Angeles. Permis de travail obtenu le lendemain et maillot floqué à la diable: tout a été très vite pour le Californien. Et sur le terrain, malgré le jet-lag et une adaptation sommaire, il a prouvé que les qualités qu’on lui prêtait n’étaient pas usurpées. Une bonne pioche, assurément.