Skicross: Malgré une chute, Fanny Smith termine sur le podium

Deux podiums en deux jours. Fanny Smith a retrouvé son ski lors des épreuves de Coupe du monde de San Candido. Deuxième la veille, la Vaudoise a été classée 3e jeudi dans la station italienne, même si elle a chuté lors de la finale. L’athlète de 30 ans a franchi la ligne d’arrivée en 4e position, mais elle et l’Autrichienne Sonja Gigler ont été considérées comme ex æquo. La Suédoise Sandra Näslund a de nouveau triomphé.

À la lutte pour la deuxième place avec Gigler, Smith était en train de revenir sur son adversaire quand celle-ci est tombée, après que son ski a heurté une porte. Les deux femmes à terre, l’Autrichienne Andrea Limbacher en a profité pour s’adjuger la 2e place. Gigler se relevant plus rapidement que la Vaudoise, elle a coupé la ligne en troisième position. Mais en étudiant les images à la vidéo, les commissaires de course ont décidé de déclarer les deux athlètes 3es de cette 5e course de l’hiver.

Est-ce que Fanny Smith est blessée? Les images la montraient grimaçant et se tenant le bras dans l’aire d’arrivée. Une mauvaise nouvelle pour celle qui avait déclaré la veille: «Je suis sur la bonne voie», après un début de saison mitigé. Des propos confirmés par ses résultats du matin, avec des succès lors de son quart de finale et sa demie. Avec 260 points, la skieuse de Villard occupe la 3e place du général, mais elle se rapproche de la Canadienne Marielle Thompson (269 pts), éliminée en quarts. Auteure d’un sans-faute, Näslund caracole en tête du classement avec 500 unités.

Les Suissesses Sixtine Cousin et Talina Gantenbein (désormais 4e du général avec 217 points) se sont également illustrées, réalisant un doublé lors de la petite finale. Chez les hommes, Marc Bischofberger (5e) et Joos Berry (6e) ont réalisé les meilleures performances helvétiques d’une course remportée par le Canadien Reece Howden, devant le Japonais Ryo Sugai et l’Allemand Niklas Bachsleitner.