Les voitures à batterie (BEV) sont avant tout censées faire du bien à l’environnement. Mais, pour les constructeurs automobiles, l’aspect financier prime évidemment, car s’ils dépassent les limites d’émissions de CO₂ en vigueur, ils sont passibles de lourdes amendes. D’où l’avantage des BEV, qui ne produisent aucune émission de carbone lors de la conduite.



Avec les motorisations plus écologiques, la mobilité électrique offre de toutes nouvelles possibilités en matière d’accélération et de dynamique de conduite. Le fait que les moteurs électriques développent leur couple maximal dès le démarrage permet aux véhicules qui en sont dotés une accélération rapide. Et, comme les lourdes batteries sont logées profondément dans le plancher du véhicule, le centre de gravité est considérablement abaissé et la répartition du poids peut facilement être ramenée à un rapport optimal de 50/50. Ces voitures offrent une expérience de conduite incomparable.

De 0 à 100 km/h en 4,1 secondes

Plus d’un fabricant en profite désormais pour lancer sur le marché des modèles sportifs aux performances de conduite exaltantes; dès lors, la notion environnementale compte encore tout au plus au niveau marketing. Porsche a ouvert la voie avec sa Taycan, et maintenant sa marque sœur Audi lance également, sur la même base, une voiture de sport à quatre portes avec l'e-tron GT. Mais, malgré une technologie presque identique, l'e-tron GT est proposée avec plusieurs niveaux de performance: le modèle de base développe 350 kW/476 ch (390 kW/530 ch avec la fonction «overboost»), tandis que l’e-tron GT RS développe jusqu'à 440 kW/598 ch, respectivement 475 kW/646 ch. Les valeurs d'accélération sont édifiantes: l'e-tron GT passe de 0 à 100 km/h en 4,1 secondes contre 3,3 secondes pour le modèle RS.

Grâce à une répartition optimale du poids et à une énorme puissance, l’e-tron GT procure un pur plaisir et offre une dynamique de conduite grandiose. Audi Le modèle haut de gamme e-Tron GT RS développe jusqu’à 475 kW/646 ch et effectue le passage de 0 à 100 km/h en 3,3 secondes. Audi Le cockpit de l’e-tron GT ne se distingue pas franchement des modèles à moteurs thermiques. Audi

Afin que l'autonomie soit également adaptée à un usage quotidien, l'e-tron GT dispose d'une batterie d'une capacité de 84 kWh (net). Cela signifie que le modèle de base peut parcourir un maximum de 487 kilomètres (WLTP), tandis que la version RS de l’e-tron GT a une autonomie de 472 kilomètres. En réalité, ce sera moins. Grâce au système 800 volts et à une capacité de charge maximale de 270 kW, l'Audi électrique est également rapide à la station de recharge: dans des conditions idéales, la batterie se rechargera à 80% en 23 minutes et il suffira de cinq minutes pour faire le plein d’énergie nécessaire pour parcourir une distance de 100 kilomètres.

Une direction qui répond au doigt et à l’œil

La tenue de route est formidable. Nous avons eu l’occasion de faire un tour à bord de l'e-tron GT dans la belle région de Nidwald, et avons pu mettre l’e-tron GT RS à l'épreuve sur une piste fermée de l’aéroport de Buochs. L'accélération est à couper le souffle. La tenue de route est incroyable. La direction répond au doigt et à l’œil. Grâce à son centre de gravité bas, la voiture de sport à quatre portes tient bien dans les virages et, grâce au différentiel sur l'essieu arrière, elle est rapide comme l'éclair, malgré sa longueur de cinq mètres et son poids à vide d'au moins 2,35 tonnes.

Le seul bémol est le prix. Pour l’e-tron GT Quattro, il faudra allonger au moins 109'900 francs et 40’000 francs de plus pour la variante RS – et Audi n’est évidemment pas non plus bon marché quand il s’agit d’options sur ses modèles électriques. Une voiture de sport électrique restera donc, dans un premier temps, un rêve pour beaucoup. En revanche, ceux qui peuvent se payer une e-tron GT disposeront d’une solution de remplacement extrêmement intéressante aux bolides à moteur thermique.