Irlande

Malgré sa victoire, le Sinn Fein ne siégera pas au gouvernement

Autrefois considéré comme la vitrine politique de l'IRA, le parti avait fini en tête des élections. Mais les deux grands partis centristes se sont alliés aux Verts pour former une coalition.

Le vice-’premier ministre Simon Coveney (à g.) et le premier ministre Leo Varadkar, tous deux du Fine Gael, ont annoncé lundi l’accord trouvé avec le Fianna Fail et le Parti vert.

Plus de quatre mois après les législatives, les deux grand partis centristes irlandais et les écologistes sont enfin parvenus lundi à un accord pour former un gouvernement de coalition. Malgré leur percée historique, les nationalistes du Sinn Fein n’en feront pas partie.

Depuis les élections du 8 février et la déroute de son parti, le Fine Gael, le Premier ministre sortant Leo Varadkar assure l'intérim à la tête du gouvernement. Traditionnellement longues – il avait fallu deux mois en 2016 pour qu'un gouvernement soit formé -, les négociations se sont tenues en pleine pandémie de nouveau coronavirus. «Les dirigeants du Fianna Fail, du Fine Gael et du Parti vert ont approuvé le projet de programme pour le gouvernement et celui-ci sera publié plus tard cet après-midi», a indiqué lundi le Fianna Fail dans un communiqué.