Les CFF augmentent les salaires en 2023 malgré les pertes

Inflation : Malgré leurs lourdes pertes, les CFF vont augmenter les salaires

L’augmentation «générale» des salaires aux CFF pour 2023 se monte à 1,8%, avec des primes ou mesures individuelles en plus.

«Les négociations ont été intenses et exigeantes», écrit la compagnie ferroviaire. Car la situation n’est pas favorable pour qu’elle mette trop lourdement la main au porte-monnaie. Au premier semestre de 2022, une perte de 142 millions a été enregistrée. De plus, les CFF sont contraints à un plan d’économies important, puisque ce sont «environ 6 milliards de francs» qu’elle doit économiser jusqu’en 2030. «Grâce à des concessions de part et d’autre, les dernières divergences ont pu être surmontées, fin novembre», écrivent les CFF.