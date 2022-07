Diplomatie : Malgré Taïwan, Biden et Xi veulent se rencontrer en personne

Le président des États-Unis et le président de la République populaire de Chine se sont mis d'accord pour se rencontrer en personne, malgré les tensions autour de Taïwan.

Xi Jinping et Joe Biden se sont mis d’accord jeudi sur le principe d’une rencontre en personne lors d’un entretien téléphonique de plus de deux heures, malgré les tensions autour de Taïwan qui ont conduit le président chinois à avertir son homologue américain de ne «pas jouer avec le feu».

Joe Biden a ajouté que «les États-Unis s’oppos(aient) fermement aux efforts unilatéraux pour modifier le statut ou menacer la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan», a ajouté dans un communiqué l’exécutif américain. Opposé à toute initiative qui donnerait aux autorités taïwanaises une légitimité internationale, Pékin est vent debout contre tout contact officiel entre Taïwan et d’autres États, et donc contre la potentielle visite de Nancy Pelosi.