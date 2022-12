Hockey sur glace: Malgré Timo Meier, les Sharks se cassent les dents à Los Angeles

Le duel helvétique entre Meier et Fiala a tourné en faveur du second nommé.

«C'est un joueur de haut niveau, il a fait de grands progrès, a concédé son coach David Quinn. Nous avons besoin de lui pour attaquer, mais il est utile dans les trois zones.» Désigné 2e étoile de la partie, Meier a son 15e but de l'exercice et délivré son 14e assist. L'Appenzellois de 26 ans a d'abord répondu à Phillip Danault pour rétablir la parité en première période (1-1), avant de servir Kevin Labanc pour permettre à son équipe de prendre l'avantage (2-1) au tiers médian.

Insuffisant toutefois pour remporter la victoire, Jaret Anderson-Dolan égalisant 50 secondes plus tard. «Après avoir marqué, ils sont revenus dans la foulée. Nous devons être plus concentrés en verrouillant le jeu dans ces instants», a analysé Meier. La prolongation n'ayant rien donné, les deux équipes ont dû attendre les tirs aux buts pour se départager. Un exercice qui a souri aux Kings, grâce notamment à l'essai transformé du Saint-Gallois Kevin Fiala.

«Nous nous sommes bien battus, mais à la fin, si vous n'inscrivez qu'un seul but dans le temps règlementaire, vous ne gagnez pas», a expliqué l'attaquant canadien. Dans les rangs de Nashville, le Bernois Roman Josi a été aligné durant 26'03, sans pouvoir remettre en cause le succès de l'Avalanche.

5e revers de suite des Devils

Malgré 25 parades, l'Emmentalois Akira Schmid n'est pas parvenu à empêcher la défaite des Devils. Les coéquipiers de Nico Hischier et de Jonas Siegenthaler, qui ont patiné respectivement 19'03 et 21'30, ont été battus 2-4 par les Panthers de la Floride. New Jersey, qui concède ainsi son 5e revers de rang, reste tout de même en tête de la Division Métropolitaine.