Football : Malgré Timo Werner, Leipzig lâche encore des points

Pour son retour à la Red Bull Arena, l’attaquant allemand a trouvé le chemin des filets. Mais cela n’a pas suffi à son équipe pour décrocher sa première victoire de la saison, face à Cologne (2-2).

Timo Werner n’a pas manqué ses retrouvailles avec le RB Leipzig. Imago

Pour son retour après deux saisons à Chelsea, Timo Werner a trouvé le chemin des filets, tout comme Christopher Nkunku, mais le RB Leipzig a une nouvelle fois concédé le match nul en championnat, face à Cologne (2-2), samedi après-midi. Après deux journées de Bundesliga, Leipzig, qui ambitionne de concurrencer le Bayern Munich et le Borussia Dortmund en championnat, a déjà cédé quatre points sur Dortmund (6 points), en attendant le match du Bayern dimanche (17h30) contre Wolfsburg.

Un premier succès qui échappe encore à Leipzig, tout comme au Leverkusen de Gerardo Seoane, battu sur sa pelouse par Augsbourg (1-2), et à Francfort, qui n'a pu faire mieux que match nul à Berlin sur la pelouse du Hertha (1-1). Rien de rassurant pour le Bayer et l'Eintracht, qui disputent la phase de groupes de la Ligue des champions dans trois semaines et demie, tout comme le RB Leipzig.

À domicile dans sa Red Bull Arena, Leipzig a mené à deux reprises, a été réduit à dix après un carton rouge infligé à Dominik Szoboszlai pour un coup de coude jugé volontaire, et n'a pas pu tenir son avantage face à une équipe de Cologne bien en place.

Nkunku encore buteur

Recruté en début de semaine après deux saisons décevantes à Chelsea, Timo Werner n'a pas manqué ses retrouvailles avec le public de Leipzig et les 43’600 spectateurs présents samedi. Sur une frappe des 30 mètres après la demi-heure de jeu, il a profité d'une erreur de Marvin Schwäbe, auteur d'une «Arconada» en laissant passer la balle sous son bras, pour ouvrir le score.

Rejoint quatre minutes plus tard, après une occasion en or manquée par Christopher Nkunku, Leipzig est reparti à l'abordage du but de Cologne en seconde période malgré l'infériorité numérique. Nkunku, parfaitement lancé dans la profondeur par Dani Olmo a remis son équipe devant peu avant l'heure de jeu, d'une frappe limpide du gauche, pour son deuxième but de la saison en Championnat, le troisième si on ajoute le but en Supercoupe.

Mais Cologne, autour de la 70e, a fait le siège du but de Leipzig et a trouvé la faille sur un but contre son camp de Josko Gvardiol, surpris par la déviation de la tête de son coéquipier Mohamed Simakan sur un corner de Cologne.

Leipzig devra éviter un troisième match de Bundesliga sans victoire, ce qui n'est pas encore survenu depuis l'arrivée de Domenico Tedesco, début décembre 2021, samedi prochain sur la pelouse de l'Union Berlin.

Dans les autres rencontres de l’après-midi, Hoffenheim s’est imposé à domicile contre Bochum (3-2), tandis que le Werder Brême et Stuttgart se sont quittés bons amis (2-2).