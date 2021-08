Malgré toutes ses stars, G2 a vécu sa pire désillusion 

La légende Faker est de retour

Considéré comme le meilleur joueur de l’histoire de «LoL» et triple champion du monde, Faker sera de retour aux Worlds après une absence remarquée en 2020. Son équipe T1 a vaincu Gen.G au terme d’un duel haletant (3-1) ponctué par un Teddy impérial, dimanche dans les play-off de la ligue coréenne LCK, et jouera samedi la finale contre le champion du monde en titre, DWG KIA. Ces trois équipes sont qualifiées pour les Worlds qui se dérouleront cet automne en Chine et qui seront les sixièmes de l’éternel Faker (25 ans).