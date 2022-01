Hockey sur glace – Malgré trois assists de Meier, les Sharks dévorés par les Penguins

Timo Meier est bien le joueur suisse le plus prolifique de cette saison de NHL. Auteur de trois assists dimanche soir à la PPG Paints Arena, l’Appenzellois a porté à 34 son nombre de points personnels lors de cet exercice 21/22. Mais cette performance n’a pas permis aux Sharks d’éviter la défaite sur la glace de Pittsburgh (8-5), qui remporte ainsi son 8e succès d’affilée.

Pourtant, San Jose a donné des sueurs froides aux Penguins, qui menaient déjà 4-0 après un peu plus de six minutes de jeu et 6-1 après un tiers. Lancés dans une folle remontées, les Californiens sont revenus à une longueur (6-5), faisant notamment trembler les filets trois fois en 4’09 au début de la troisième période.