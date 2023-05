Football: Malgré un but de Crnogorcevic, l’incroyable série du Barça prend fin

Le dernier revers des Catalanes en Liga date du 1er juin 2021, lors d’un déplacement sur le terrain de l’Atlético. Elles avaient ensuite remporté les 5 derniers matches de l’exercice, terminant championnes avec 99 points (sur 102 possibles), 167 buts marqués, 15 encaissés et 25 longueurs d’avance sur le 2e. L’an dernier, elles ont conservé leur trophée en gagnant leurs 30 parties (159 goals inscrits, 11 concédés), finissant la saison avec 24 points de plus que leurs dauphines. Et cette saison, elles ont triomphé lors des 27 premières journées, faisant trembler les filets à 114 reprises et capitulant 8 fois.