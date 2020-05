Valais

Malgré un dérapage avec une ado, il peut rester prof

Un enseignant a reconnu avoir envoyé des photos de son sexe à une écolière. Il a été viré mais pourra toujours exercer.

Les premiers échanges sur Instagram ou Snapchat, en septembre 2019, étaient tout à fait banals. Mais les messages de l’enseignant sont devenus de plus en plus crus: «Tu ne veux pas que l’on parle de ta chatte? As-tu déjà eu des relations sexuelles? À ton âge, je faisais des «trucs» tout seul...» Le trentenaire a ainsi tenu des propos déplacés au cours de plusieurs conversations. Il a aussi envoyé à l’élève des photos de son sexe en érection, sous un drap ou partiellement dissimulé. Et quand il a incité l’ado à se caresser, elle l’a zappé et en a parlé, avant que cela ne déraille encore plus. Ses parents et le centre scolaire qui employait l’enseignant ont alerté la justice.

Arrangement retoqué par le juge

L’homme, célibataire, a été prévenu de tentative d’acte sexuel avec des enfants et de pornographie. Les faits n’étant pas contestés et dans le but de liquider au plus vite ce dossier, les parties avaient convenu d’une procédure simplifiée et négocié une peine de 120 jours-amende avec 2 ans de sursis et 1000 fr. d’amende. Mais jeudi dernier, le juge du Tribunal d’Hérens-Conthey a refusé cet accord: il souhaite un sursis plus long et un suivi psychiatrique de l’accusé. D’autant que ce dernier a dit souhaiter reprendre son job (lire encadré). Une nouvelle négociation est possible.