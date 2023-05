VTT: Malgré un palmarès immense, les stars suisses ont encore faim

Ils sont tous les deux champions olympiques: en 2021 pour la St-Galloise, en 2016 pour le Grison. Ils ont gagné 13 classements généraux de la Coupe du monde à eux deux: trois pour Neff et dix (!) pour Schurter. Le Suisse compte même un nombre record de titre mondiaux, lui qui a réussi une «double manita» l’été dernier. Malgré cet amas de titres, les deux stars ne sont pas rassasiées. Dès ce week-end, pour le retour de la Coupe du monde à Nove Mest (Tch), les vététistes vont repartir à l’assaut.

«Cette année, je vais regarder la Coupe du monde d'un œil particulier, dit Schurter. J'ai envie d'y enchaîner les victoires. J'en suis à 33 succès dans la compétition et je partage ce record avec Julien Absalon. J'aimerais bien être seul au sommet! Il y a aussi des étapes du circuit qui sont chères à mon cœur. Nove Mesto, par exemple, est un endroit qui me parle. Je coche souvent des courses dans mon agenda, dans des endroits où je sais que je peux être bon. Comme l'étape de Coupe du monde de Lenzerheide, d'ailleurs…»

La Tchéquie, les Grisons, ce sera pour ce week-end et la mi-juin, avant deux autres rendez-vous importantissimes: les Mondiaux en Ecosse début août et les préolympiques à Paris en septembre.

«Nous ne sommes pas dans une année de JO, donc les Mondiaux sont l'objectif No 1, explique Neff. En plus, ils sont placés parfaitement dans notre saison. On a un mois complet avant cette date fatidique sans Coupe du monde. Pour la France, ce sera hyper important de pouvoir faire partie de ce «test event». Si tu veux aller courir aux Jeux en étant parfaitement préparée, il faudra absolument être sur place déjà cette année.» Pour y gagner, forcément.