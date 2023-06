Enseigner sans fournir son casier judiciaire: «Et si j’étais un violeur?»

«Avant de remplacer pour la première fois dans une classe, j’ai été honnête en disant à l’établissement primaire que mon casier judiciaire n’était pas vierge, mais que les infractions n’avaient rien à voir avec la violence, le viol ou la pédophilie. On m’a répondu qu’il n’y avait pas de souci.» Et d’après cet étudiant, tout s’est bien passé dans cette classe de la région lausannoise, où il a remplacé l’enseignant pendant une matinée, fin mai. Pourtant, il avait déjà fait de la prison pour délit contre la loi sur les armes, notamment.

Alors que l’établissement ne se montrait pas pressé d’obtenir l’extrait de son casier judiciaire, le jeune homme, poussé par l’État de Vaud, l’a transmis début juin, soit la veille d’un second remplacement planifié. «Quelques heures avant, on m’a annoncé par mail que la collaboration s’arrêtait immédiatement.» Il s’indigne: «C’est leur droit. Mais pourquoi n’exige-t-on pas l’extrait du casier judiciaire avant le premier remplacement? Et si j’avais été un violeur?» Pour lui, le procédé, en plus d’être risqué, fait perdre du temps à tous. D’autres remplaçants ont vécu la même expérience.