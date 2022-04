Afrique : Malgré un vaccin, le paludisme est toujours un fléau

Causé par un parasite transmis par les moustiques, le paludisme a causé la mort de 627'000 personnes en 2020, essentiellement en Afrique. Les enfants y sont très vulnérables.

50% de la population mondiale concernée

La moitié de la population mondiale est exposée au risque de contracter le paludisme . En 2020, 241 millions de cas de paludisme ont été enregistrés dans le monde, selon l’OMS. La Méditerranée orientale, la zone Pacifique, les Amériques et l’Asie du Sud-Est sont des zones à risque. En juin 2021, la maladie a été déclarée officiellement éradiquée de Chine après quatre ans sans aucun cas autochtone alors que ce pays enregistrait 30 millions de cas par an dans les années 1940.

Surtout en Afrique

L’immense majorité des cas (95%) et des décès (96%) surviennent en Afrique: cette région «supporte une part importante et disproportionnée de la charge mondiale du paludisme», déplore l’OMS. Un peu plus de la moitié des cas enregistrés dans le monde se produisent dans quatre pays africains: Nigeria (31,9% des cas en 2020), République démocratique du Congo (13,2%), Tanzanie (4,1%) et Mozambique (3,8%).