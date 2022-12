Red Bull Dance Your Style: Mams ne serapas présent en finale

Au lendemain de l’élimination de Voldo , c’était au tour de Mams de danser pour gagner sa place en finale du Red Bull Dance Your Style, à Johannesburg, en Afrique du Sud. Jeudi 8 décembre 2022, malgré une prestation de haut vol dans sa première battle face à l’Australien K.O. devant un public encore plus survolté que la veille, le Vaudois de 34 ans n’a pas gagné le droit de poursuivre l’aventure.

«La défaite c’est humain. Si tu peux gagner, tu peux perdre aussi, mais là il s’est passé un truc sur scène que je ne parviens pas à expliquer, nous a confié Mams. On m’a dit ce que j’avais fait, mais je ne m’en rappelle pas. Et pourtant, juste avant de monter sur scène et pour la première fois de ma carrière, je me sentais trop bien. Mais une fois devant le public, je ne me rappelais plus de qui j’étais.»