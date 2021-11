Semaine de la vaccination : «Malheureusement, la courbe ne décolle pas»

Le nombre de vaccinations en Suisse ne connaît pas l’augmentation espérée et les principales actions prévues sont déjà passées.

Les courbes de vaccination ont augmenté… mais seulement celles pour les doses de rappel. 20min/Michael Scherrer

Genève admet avoir «contenu l’érosion» du nombre de vaccinations. Vaud ne voit pas non plus d’augmentation. Zurich voit son village de la vaccination à la gare être bien fréquenté, mais surtout de personnes venues chercher leur troisième dose. Alors que la semaine de la vaccination touche gentiment à sa fin, les premiers bilans se font, et ils sont peu enthousiastes.

Sabotage et désintérêt

«Malheureusement, la courbe ne décolle pas», a dit vendredi matin le directeur général de la Santé genevoise Adrien Bron. Dans le canton de Vaud, le site qui répertorie le nombre de doses administrées chaque jour montre une évolution similaire. De lundi à jeudi de cette semaine, ce sont 1571 premières doses qui y sont recensées (contre 1630 les quatre mêmes jours de la semaine passée, et 1772 celle d’avant). La courbe globale augmente un peu, mais là aussi, elle est tirée par le début des injections des doses de rappel.

Soupçonnés d’avoir été sabotés par des antivax, les concerts prévus pour booster la vaccination n’ont amené que quelques dizaines de personnes vers la piqure, tant à Lausanne qu’à Sion. À Zurich, on a beaucoup misé sur le village installé dans le grand hall de la gare centrale. À la fin de la semaine, le nombre de premières doses administrées dépassera difficilement les 1000. Ne restent plus que les «nuits de la vaccination» dans une vingtaine de pharmacies et la mobilisation d’une vaccination mobile dans les mosquées du canton ce vendredi.

Budget final scruté

Le Conseil fédéral n’avait pas fixé d’objectif chiffré. « Chaque vaccination supplémentaire est un succès », ont répété les politiciens qui étaient chargés d’organiser la semaine. À Genève, on se réjouit du succès de la campagne sur le front de la communication. Idem à Zurich, qui se réjouit d’avoir observé des longues files d’attente devant ses lieux de vaccination – même s’il s’agissait des troisièmes doses.

Les chiffres finaux viendront plus tard. Finalement, plus que le nombre de vaccinations, ce sont les chiffres du budget qui seront largement attendus. Le Conseil fédéral avait mis 96 millions de francs à disposition des cantons. Or, il apparaît que ceux-ci ne les auront pas épuisés.