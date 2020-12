Football : Malheureux à MU, Paul Pogba doit partir, selon son agent

Mino Raiola a expliqué dans une interview à quel point l’international français ne se sentait pas bien à Manchester United. Selon lui, Pogba «doit changer d’air dès le prochain mercato».

L’international français Paul Pogba «est malheureux» à Manchester United, et «doit changer d’air dès le prochain mercato», assure son agent Mino Raiola, dans des propos accordés lundi au quotidien sportif italien Tuttosport.

«Il faut parler clairement: Paul à Manchester United est malheureux, il ne parvient plus à s’exprimer comme il le souhaiterait et comme on l’attend de lui. Il doit changer d’équipe, changer d’air», assure l’influent agent dans un entretien paru ce mardi dans les colonnes du journal sportif.