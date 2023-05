Football: Malheureux, il rate deux penaltys en trois minutes

Tout fraîchement nommé pour le titre de meilleur joueur de Ligue 2 décerné par l’UNFP, Josh Maja n’a pas marqué des points samedi après-midi dans la course à distance qu’il livre avec Jean-Philippe Krasso (Saint-Etienne), Niels Nkounkou (Saint-Etienne), Georges Mikautadze (Metz) et Victor Lekhal (Le Havre). Si l’attaquant de Bordeaux, auteur de 16 buts en championnat, a bien fait les gros titres des médias français, c’est en raison de son incroyable maladresse.

Le buteur passé par Fulham et Stoke City, révélé dans le docu-série «Sunderland ‘Til I Die» diffusé sur la plateforme Netflix, a rapidement pu retrouver le sourire puisque ses partenaires Yoann Barbet (3e, 1-0), Zuriko Davitashvili (32e, 2-0) et Stian Gregersen (49e, 3-0) ont pu faire rugir Matmut Atlantique. Et permettre à Bordeaux de faire un pas supplémentaire vers un retour dans l’élite du football français. Car à deux journées de la fin de la saison, les Girondins pointent à la deuxième place du classement – la dernière synonyme de promotion –, avec trois points d’avance sur Metz, qui a concédé le match nul (1-1) samedi soir à Guingamp.