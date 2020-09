Afrique : Mali: la Cédéao veut une autorité civile de transition

La Communauté économique des États ouest-africains demande à la junte qui a pris le pouvoir au Mali de nommer rapidement des dirigeants civils.

Dans leur communiqué, les dirigeants de la Communauté économique des États ouest-africains (Cédéao) ont insisté sur le fait que les dirigeants de la transition soient des civils. Ils ont demandé que la junte soit dissoute dès qu’ils auront été désignés. Ils prennent acte que la transition serait de 18 mois et non 12 comme ils le réclamaient.

Signes de progrès

Réclamant depuis le début un retour rapide à l’ordre constitutionnel, la Cédéao avait donné aux nouveaux maîtres de Bamako jusqu’à mardi pour désigner un président et un Premier ministre de transition qui dirigeraient le pays jusqu’à un retour définitif des civils, alors que le Mali se divise profondément sur cette question et beaucoup d’autres.

La Cédéao renverra un médiateur à Bamako la semaine prochaine et le président ghanéen a émis l’espoir que la junte aura accédé d’ici là aux exigences de la Cédéao, lui permettant de lever les sanctions. «Nous espérons que nous parlons de jours et non de semaines», a-t-il ajouté.

Instabilité

La Cédéao s’inquiète d’un surcroît d’instabilité dans un Sahel gagné par la propagation djihadiste, et du mauvais exemple régional que donnerait une junte maintenue durablement au pouvoir. Elle a infligé le 20 août au Mali un embargo sur les flux financiers et commerciaux. Ces mesures inquiètent dans un pays en proie à un profond marasme économique, en plus des agissements djihadistes et des violences intercommunautaires.