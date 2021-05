Afrique : Mali: la diplomatie en action pour endiguer une nouvelle crise

Les diplomates seront à pied d’œuvre mercredi, de Bamako à New York, pour tenter d’endiguer une nouvelle crise politique déclenchée par l’arrestation du président et du Premier ministre de la transition.

L’homme fort du pouvoir malien, le colonel Assimi Goïta, a indiqué mardi avoir écarté le président Bah Ndaw et son Premier ministre, Moctar Ouane, dans ce qui s’apparente à un deuxième putsch en neuf mois, suscitant une vaste réprobation internationale et la menace de premières sanctions.

La France et d’autre pays comme le Niger et la Tunisie ont par ailleurs obtenu qu’une réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU se tienne mercredi à 19 h 00 GMT (21 h 00 en Suisse), a appris l’AFP de sources diplomatiques à New York.

«Coup d’État dans le coup d’État»

Le président français Emmanuel Macron, dont le pays engage plus de 5000 soldats contre les djihadistes au Sahel, a parlé de «coup d’État dans le coup d’État inacceptable». Assimi Goïta et d’autres colonels maliens avaient déjà renversé le président élu Ibrahim Boubacar Keïta le 18 août 2020 avant d’installer des autorités de transition demeurées sous leur contrôle. Les dirigeants de l’Union européenne sont «prêts, dans les prochaines heures, si la situation n’était pas clarifiée, à prendre des sanctions ciblées» contre les protagonistes, a affirmé Emmanuel Macron à l’issue d’un sommet européen.

Le colonel Goïta a rompu son silence mardi dans une déclaration de reprise en main lue par un collaborateur en uniforme sur la télévision nationale. Le colonel Goïta reproche au président Bah Ndaw et au Premier ministre Moctar Ouane d’avoir formé un nouveau gouvernement sans le consulter, bien qu’il soit vice-président en charge de la défense et de la sécurité, domaines cruciaux dans le pays en pleine tourmente. Une telle démarche témoigne de leur part «d’une intention avérée de sabotage de la transition», dit-il. Il s’est vu «dans l’obligation d’agir» et de «placer hors de leurs prérogatives le président et le Premier ministre ainsi que toutes les personnes impliquées dans la situation».