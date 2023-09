Mali: Les anciens rebelles se disent «en temps de guerre» avec la junte

Dans ce communiqué intitulé «communication en temps de guerre» et authentifié par un porte-parole, la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA), une alliance de groupes à dominante touareg qui a combattu l’État central avant de signer un accord de paix avec lui en 2015, appelle «tous les habitants de l’Azawad à se rendre sur le terrain pour contribuer à l’effort de guerre dans le but de défendre et protéger la patrie et ainsi reprendre le contrôle de l’ensemble du territoire national azawadien».