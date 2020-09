Afrique : Mali: quatre soldats tués dans une attaque

Quatre soldats maliens ont trouvé la mort mercredi le centre du Mali, théâtre de multiples attaques djihadistes.

L’attaque est survenue près d’Alatona, non loin de Niono, a-t-on appris auprès du ministère de la Sécurité et du gouvernorat local. L’attaque n’a pas été attribuée, mais le centre du Mali est le théâtre d’attaques djihadistes, de violences intercommunautaires et de différents trafics.

Insurrections

Mais ce sont des centaines de soldats ou de gendarmes qui ont trouvé la mort depuis le déclenchement d’insurrections indépendantiste et djihadiste dans le nord du pays en 2012. Les violences ont gagné le centre du pays malgré le déploiement de forces françaises et internationales, et se sont propagées aux Burkina Faso et Niger voisins.