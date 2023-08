Mali: Une enfant tuée dans une frappe sur Tombouctou

Une enfant a été tuée et au moins deux autres personnes blessées samedi dans une frappe d’obus sur la ville de Tombouctou, ont indiqué les autorités et une source hospitalière. Deux projectiles tirés par des «terroristes» ont frappé «le centre-ville de Tombouctou» et tué une fille de 11 ans, a affirmé à l’AFP un élu local, ajoutant qu’une enfant de 4 ans figurait parmi les blessés.