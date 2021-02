États-Unis : Malia Obama scénariste pour Donald Glover et Amazon?

La fille aînée de l’ancien président américain a décroché un contrat pour bosser sur une série inspirée de la vie de Beyoncé.

Malia (à g.) avec ses parents Michelle et Barack lors d’un discours à Chicago en 2017.

A 22 ans, la carrière de Malia Obama semble être lancée dans le showbiz. Du moins si on en croit Hollywoodreporter.com qui affirme que la fille de Michelle et Barack Obama a décroché un contrat de scénariste. Et pas pour n’importe qui. L’aînée de la famille pourrait bien travailler pour Donald Glover, qui, lui-même a signé un deal avec Amazon pour être producteur exécutif pour Prime Video.