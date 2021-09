Confidences : Malika Ménard ne papillonne pas

Célibataire depuis peu, l’ex-Miss France, qui a déjà eu recours à une app de rencontres, préfère les relations sérieuses aux aventures sans lendemain.

Femme libre et indépendante, Malika Ménard évite d’étaler sa vie privée dans les médias. «Les gens ne savent pas grand-chose. En vrai, je n’ai que des relations sérieuses, je ne suis pas quelqu’un qui papillonne. Là, je suis célibataire depuis un mois», a-t-elle confié dans l’émission «L’instant de luxe», diffusée lundi 20 septembre 2021 sur le site de «Télé Star». Miss France 2010 a cependant confié qu’elle vivait plutôt bien son célibat: «Je préfère être seule et puis après, si je me réinvestis, je me réinvestirai pleinement dans une histoire.»