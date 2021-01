Indonésie : Malins, les singes préfèrent chiper les objets de valeur

Une étude canadienne montre comment les macaques balinais maximisent les bénéfices de leurs larcins auprès des touristes.

Ces macaques à longue queue savent que smartphones, portefeuilles et lunettes de vue, par exemple, sont beaucoup plus précieux que de vulgaires tongs, casquettes ou étuis vides d’appareil photo. En les volant, ils ont plus de chances de recevoir de la nourriture, et en plus grande quantité, de la part de leurs victimes.